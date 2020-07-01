رئيس الدولة يفض دور انعقاد المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2020، بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وجاء في القرار: «يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم».

وأعرب المجلس في جلسته الثالثة عشرة الختامية، التي عقدها أمس الثلاثاء عن بُعد، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، عن عظيم الامتنان للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولي عهد أبوظبي، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم المتواصل ورعايتهم الدائمة لأعمال المجلس.

وشهد دور الانعقاد الحالي عقد 13 جلسة، تم عقد 7 منها عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، وحقق تمثيل الحكومة في جلسات المجلس الوطني الاتحادي نسب حضور عالية من السادة معالي الوزراء، كما ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الأول 15 مشروع قانون اتحادي، كما تم خلال هذا الدور مناقشة موضوعاً عاماً واحداً، والاطلاع على 19 مرسوماً بقانون و3 مراسيم اتحادية، بالإضافة إلى اطلاع المجلس على 62 معاهدة واتفاقية دولية.

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