محمد بن راشد: يفصلنا أسبوعين عن أول مهمة عربية للكوكب الأحمر

المصدر: البيان الإلكتروني

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الاستعدادات النهائية لاطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يفصلنا أسبوعين عن أول مهمة عربية للكوكب الأحمر .. ترقبنا لهذه اللحظة عظيم .. وفخرنا لا يوصف .. وإيماننا بشبابنا يزيد يوماً عن يوم".

#محمد_بن_راشد: اطلعت على الاستعدادات النهائية لاطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ ... يفصلنا أسبوعين عن أول مهمة عربية للكوكب الأحمر .. ترقبنا لهذه اللحظة عظيم .. وفخرنا لا يوصف .. وإيماننا بشبابنا يزيد يوماً عن يوم ... #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/gq6jb2oF0i — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 1, 2020

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