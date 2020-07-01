بالفيديو.. أول صلاة بعد إعادة فتح المساجد.. فرحة والتزام ومسؤولية

المصدر: دبي - البيان

في مشهد طبعته الفرحة وزينته السكينة، تقاطر المصلون على مساجد الدولة التي فتحت أبوابها لهم بعد قرار الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث بإعادة فتح المساجد ودور العبادة في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الاتحادية والمحلية.

وقد أثبت المواطنون والمقيمون على أرض الدولة تحملهم للمسؤولية بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الجهات المختصة لارتياد المساجد، ومنها الوضوء في المنزل وأن يأتي كل مصل بسجادته الخاصة، وأن يحرص على ارتداء الكمامة.

ومع الدخول إلى المساجد وجد المصلون أمامهم نقاطاً أرضية بارزة توضح أماكن الوقوف للصلاة التي راعت مسافة التباعد الاجتماعي المناسبة والتي قدرت بثلاثة أمتار بين كل مصل وآخر، وترك صف بين كل صفين.

واكتمل المشهد بانتهاء الصلاة، حيث حمل كل مصل سجادته مغادراً، لسان حاله الحمد لله على العودة للوقوف بين يدي مولاه جل وعلا في بيته، شاكراً لدولة الإمارات حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.

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