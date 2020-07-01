حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد جعلت دبي رائدة مدن العالم

المصدر: دبي ــ البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من مدينة دبي واحدة من أفضل مدن العالم تميزاً وقدرةً على التعامل مع التوجهات الجديدة في جميع القطاعات.

وأشار سموه إلى أن مبادرة «دبي 10X» تشكل تجربة ناجحة ومتميزة حققت نقلة نوعية في منهجية عمل موظفي الجهات الحكومية، وسيتم البناء عليها لإطلاق مرحلة جديدة للعمل الحكومي عبر تصميم منظومة مستقبلية ترتكز على التفكير الاستباقي خارج الأطر التقليدية، وقال سموه: «نشيد بالإنجاز والتقدم السريع الذي حققته الجهات الحكومية في دبي خلال المرحلة الماضية من هذه المبادرة.. السباق مستمر والتحدي كبير، ولكن ثقتنا بفرق العمل كبيرة، وسنعمل معاً من أجل تحقيق سعادة المجتمع في دبي».

جاء ذلك خلال لقاء حضره سموه في مقر مؤسسة دبي للمستقبل بمنطقة أبراج الإمارات، مع عدد من المسؤولين الحكوميين والمديرين والرؤساء التنفيذيين.

وأعلن سموه خلال اللقاء اختتام المرحلة الأولى لمبادرة «دبي 10X» التي تضمنت مجموعة متنوعة من المشاريع المبتكرة التي تقدمت بها الجهات الحكومية في دبي، كما اطلع سموه على سير المشاريع التي تم اعتمادها للمرحلة الثانية من المبادرة، وأطلق النسخة المحدثة من منصة متابعة المشاريع لرصد تطورات سير العمل في مشاريع المرحلة الثانية.

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