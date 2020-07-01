الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بيوم العمل البرلماني

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم أمس الاحتفاء باليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يوافق الـ 30 من شهر يونيو من كل عام.

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس أن المجلس الوطني الاتحادي يُشارك برلمانات العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للبرلمانات الذي يوافق الـ 30 من شهر يونيو من كل عام، والذي يُعد تأكيداً من الأمم المتحدة على دور البرلمانات في الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والدستورية لتحقيق كل ما يخدم شعوبها.

وأضاف معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي يواصل دوره الوطني بالمشاركة الفعّالة في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وتعزيز نهج الشورى في المجتمع، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وذلك ترجمة لبرنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عام 2005م، وفي ظل الدعم الكبير الذي تحظى به مسيرة المجلس الوطني الاتحادي من القيادة الرشيدة بقيادة سموه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات.

حرص

وأوضح معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على أداء مهامه في كافة الظروف، حيث يُعد المجلس من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقاً لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة وذلك لاستمرار جهوده الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم خدمات برلمانية ذات جودة عالية، وخيرُ شاهد على ذلك تجربة العمل «عن بُعد» التي طُبقت في المجلس لأول مرة لممارسة اختصاصاته الدستورية البرلمانية، ومواصلة دوره الوطني وعقد جلساته من خلال تقنيات الاتصال المرئي رغم الظروف التي يمر بها العالم جراء فيروس كورنا كوفيد 19، وسوف يواصل المجلس أداء مهامه على الوجه الأكمل لتحقيق كل ما هو في صالح الوطن والمواطن، بعون من الله، وبدعم من القيادة، وبإخلاص أعضائه، وبالتفاعل الإيجابي من المواطنين.

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