عبد الله بن زايد ووزيرة خارجية بلغاريا يبحثان تطوّرات «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع إيكترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية بلغاريا، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والغذاء والسياحة والصحة.

وبحث سموه ووزيرة خارجية بلغاريا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد، وأكدا أهمية التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة هذا التحدي ومعالجة آثاره المختلفة.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وبلغاريا والحرص المستمر على تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة. كما تناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.

ومن جانبها، أكدت إيكترينا زاهاريفا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلغاريا، وما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من نمو وتطور مستمرين. وشارك في المكالمة الهاتفية معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة.

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