سعود بن صقر: سلامة الطلاب والمعلمين في صدارة الأولويات

المصدر: رأس الخيمة - وام

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، طلاب الصف الأول الابتدائي في أكاديمية رأس الخيمة من خلال جلسة افتراضية مباشرة عبر الإنترنت. وأكد سموه أن سلامة الطلاب والمعلمين في صدارة أولوياته، وأن إعادة فتح المدارس في رأس الخيمة في سبتمبر المقبل ستتم بعد التأكد من مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي تضمن السلامة للجميع.

أهمية القراءة

وبدأ سموه الحديث بسرد قصص من طفولته، وشارك الطلاب بأحداث من حياته كطالب، وأكد أهمية القراءة والتعليم.

وأتيحت أمام طلاب الأكاديمية الفرصة لطرح الأسئلة على سموه، الذي عبر خلال أجوبته عن أهمية كل فرد منا، وأن مفتاح وسر النجاح هو التصالح مع النفس والتحلي بالمصداقية.

وأضاف سموه إلى ذلك رؤيته المتمثلة في السعي المستمر لتحسين والارتقاء بحياة كل من يعيش في رأس الخيمة من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة لسكان الإمارة. وأوضح سموه أنه يود أن يستثمر العالم بأجمعه في توفير مصادر وموارد تعليمية جيدة تصب في خدمة الجهود الإنسانية الرامية إلى توفير حياة أفضل للأجيال المقبلة.

وقال سموه.. «أتطلع في كل عام إلى اللقاء بطلاب الصف الأول في أكاديمية رأس الخيمة، وقد سررت اليوم بالتحدث معهم عن بعد، حيث أتاحت لي هذه الفرصة التعرف عن كثب على عفويتهم وفطنتهم، وشغفهم الكبير بالتعلم وفضولهم اللامحدود.

الأمر المميز في التعامل معهم هو أن جميع الاحتمالات ممكنة وواردة بالنسبة لهم، لذا يجب علينا جميعاً التفاني في تقديم الحب والدعم لطلابنا لنرى فيهم التقدم الذي نأمل. وأنا على ثقة بأن هذا الجيل الواعد سيكمل مسيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في بناء هذا الوطن والإسهام في صناعة مستقبل أفضل للإنسانية».

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