محمد عبدالسلام: محمد بن زايد جسّد التضامن الإنساني عملياً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكد المستشار محمد عبد السلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي وثيقة الأخوة الإنسانية، جسّد التضامن الإنساني بتطبيق عملي لهذه القيمة الإنسانية على أرض الواقع، فمنذ بداية الأزمة الإنسانية التي تسبب بها فيروس «كورونا»، لم تتوانَ الإمارات في تقديم يد العون والمساعدة للمتضررين من هذا الوباء في عدد من مناطق العالم، بغض النظر عن أديانهم أو أعراقهم أو ألوانهم.

ريادة

وقال عبدالسلام لـ«البيان»: «الحقيقة أن ريادة دولة الإمارات اليوم في العون والتضامن الإنساني، ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج لمسيرة طويلة ونهج راسخ للعمل الإنساني أسسه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقد اكتملت هذه المسيرة الإنسانية بالتعاون بين الإمارات والأزهر الشريف والفاتيكان، وعملهم المشترك من أجل الإنسانية، الذي توّج بوثيقة الأخوة الإنسانية، ثم باحتضان الإمارات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتفعيل مبادئ الوثيقة السامية على أرض الواقع».

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