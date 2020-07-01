محطة أرضية لتتبّع «مزن سات»

المصدر: رأس الخيمة - وام

افتتحت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، محطة أرضية في حرمها لتتبع القمر الاصطناعي «مزن سات» وتم إنشاؤها من قبل طلاب من الجامعة والاتصال به.

وتتمتع المحطة الأرضية بالقدرة على الاتصال بالأقمار الاصطناعية في المدار عن طريق إرسال الأوامر واستقبال القياسات عن بعد، إضافة إلى الصور والبيانات العلمية منها. ويعد هذا المشروع ثمرة تعاون بين وكالة الإمارات للفضاء والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

حضر افتتاح المحطة الأرضية، البروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة، والبروفيسور ستيفن ويلهايت نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد صقر الزعابي ونائب الرئيس بالإنابة لشؤون تميز العمليات والإدارة المالية، والدكتور حامد عساف عميد كلية الهندسة بالنيابة.

وأعرب البروفيسور العلكيم عن بالغ فخره بما أنجزه فريق وطلاب الجامعة، والذي يعد إنجازاً للدولة ككل ويظهر مدى تقدم دولة الإمارات في قطاع التعليم وفي ظل التركيز الحالي القيادة الرشيدة على قطاع الفضاء، حيث أرسلت الدولة رائداً إلى الفضاء وبات لدينا قمر اصطناعي مصنع بشكل كامل في الدولة سينطلق إلى الفضاء.

وقال الدكتور عبد الحليم جلاد، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتدريس والإبداع بمجال اتصالات المعلوماتية والشبكات، إنه تم بناء المحطة الأرضية بالكامل على يد مهندسين وطلاب من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وستستخدم المحطة للتواصل مع القمر الاصطناعي «مزن سات» الذي يعتبر أول قمر اصطناعي تطلقه الجامعة.

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