شراكة لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى

المصدر: (دبي، أبوظبي - البيان)

أعلنت أرامكس، أمس، عن إبرام شراكة استراتيجية مع وحدة «مبادلة للرعاية الصحية» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار لتوصيل الإمدادات الطبية الضرورية إلى منازل المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون أرامكس مع المستشفيات التابعة لمحفظة مبادلة للرعاية الصحية، بما في ذلك «مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري» و«مستشفى هيلث بوينت» و«مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي» للتوصيل السريع للأدوية، سواء التي تحتاج لوصفة طبية أو تلك المُتاحة دون وصفة طبية، بالإضافة إلى المكملات الغذائية للمرضى الذين يستكملون علاجهم خارج المستشفيات.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتم تزويد قرابة الألفي مريض في الدولة بالإمدادات الطبية الضرورية لاستكمال مسيرة تعافيهم خارج المستشفيات، مما سيسهم في تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية.

وقال أنس حجّاوي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في أرامكس: «لا شك بأن توصيل الإمدادات الطبية المهمة في الوقت المناسب وبطريقة آمنة وفعالة يتطلب خبراتٍ طويلة وقدراتٍ تشغيلية واسعة النطاق، لذلك استخدمت أرامكس مركبات متخصصة تستوفي كافة معايير الجودة العالية».

من جانبه، قال حسن جاسم النويس، نائب رئيس أول في مبادلة للرعاية الصحية: «ستساهم هذه الشراكة في دعم جهودنا الرامية إلى تعزيز الاستجابة لفيروس كورونا المستجد».

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