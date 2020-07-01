المساجد ودور العبادة تستقبل المصلّين اليوم

المصدر: دبي، أبو ظبي، الشارقة ـ مصطفى خليفة وعصام الدين عوض

تبدأ اليوم العودة التدريجية لفتح المساجد والمصليات ودور العبادة لإقامة الصلوات في جميع أنحاء الدولة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، بطاقة استيعابية 30%، في وقت أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء الصلاة في المسجد من الحرص على غسل الأيدي بالماء والصابون واستخدام المعقمات قبل وبعد الدخول للمسجد، وإلزامية لبس الكمامات عند الحضور لكل صلاة، وكذلك إحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصلٍ ولا يسمح بتركها بعد انتهاء الصلاة، وكذلك تجنب حضور كبار المواطنين والمقيمين والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة للمسجد. وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاق المؤذنين بالإمارات عقب الأذان عبارة «صلوا في بيوتكم» ستغيب هذه العبارة عند أذان فجر اليوم.

وشددت الهيئة على أهمية مراعاة تجنب العدوى بالفيروس أثناء التواجد في المسجد بتجنب ملامسة مقابض الأبواب والأسطح المكشوفة قدر الإمكان، وتحقيق التباعد الجسدي وترك مسافة 3 أمتار والإطلاع على كافة الملصقات الإرشادية الموضوعة في المساجد، وأيضاً الاقتصار على أداء الفرائض فقط في المسجد، والحرص على أداء السنن في المنزل، وشجعت الهيئة على القراءة في المصحف الشخصي أو الأجهزة الذكية وعدم استخدام مصاحف المساجد، وكذلك الانتباه للدخول والخروج المنظم للمسجد وعدم التزاحم أثناء الدخول أو الخروج.

افتتاح 770 مسجداً في دبي اليوم

وبعد الإعلان الرسمي عن العودة التدريجية برفع تعليق الصلاة في المساجد في إمارة دبي، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم في الإمارة لتشمل 770 مسجداً في مناطق ديرة وبر دبي، على أن يستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر، حيث جاء قرار الافتتاح بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد.

وتشمل المساجد 25 مسجداً في حتا، و13 مسجداً في منطقة الليسيلي، ومسجدين في منطقة الفقع، بينما تم افتتاح 12 مسجداً في منطقتي الهباب الأولى والثانية، و4 مساجد في المرموم، و6 مساجد في ند الشبا، و5 في جبل علي الأولى، و9 في جميرا، و5 في الجداف، و20 مسجداً في منطقتي العوير الأولى والثانية.

كما تم افتتاح 19 مسجداً في القصيص الأولى والثانية والثالثة، و8 مساجد في منطقتي النهدة الأولى والثانية، و7 في وادي العمردي، و5 في مطار دبي الدولي، و24 مسجداً في الراشدية، و5 في القرهود، و7 في الطوار الأولى، و29 في منطقتي البرشاء الثانية والثالثة، و13 في مناطق البرشاء جنوب الأولى والثانية والرابعة، و3 مساجد في الصفوح، و29 في القوز الأولى والثانية والرابعة، و5 مساجد في أم الشيف، و9 في المنارة، و30 في أم سقيم، و9 في الصفا الأولى والثانية، و9 في الوصل، و18 في جميرا الثانية والثالثة، و7 في زعبيل الأولى والثانية.

وتضمنت القائمة 11 مسجداً في ند الحمر، 19 في منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، 31 في منطقتي المزهر الأولى والثانية، 8 في مردف، 27 في مناطق الورقاء الثانية والثالثة والرابعة، 13 في عود المطينة الأولى والثانية، 14 في محيصنة الأولى والثانية والثالثة، 13 في الطوار الثانية والثالثة، 11 في أبو هيل، 14 في هور العنز.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لمعرفة تفاصيل أسماء المساجد ضمن القائمة المعلن عنها، وتؤكد الدائرة أن المرحلة القادمة تتطلب حرص الجميع أفراداً وجماعات على التقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من تفشي الوباء.

ويأتي فتح أبواب المساجد مجدداً ورفع تعليق الصلاة أمام المصلين بالإمارة وفق شروط وضوابط رسمية في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، ضمن خطة تتألف من 8 إرشادات للمصلين و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد.

الشارقة

بدوره أكد عبدالله بن يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أنه سوف يتم افتتاح كافة مساجد الإمارة فجر اليوم، على أن يتم افتتاح المساجد قبل الأذان بـ5 دقائق، وإقامة الصلاة بعد 5 دقائق من الأذان عدا صلاة الفجر 10 دقائق بعد الأذان، كما سيتم إغلاق المساجد بعد الصلاة مباشرة وعلى المصلين أداء السنة داخل المنازل، مناشداً المصلين بضرورة التقيد بالإجراءات التي وضعتها الجهات المختصة.

وقال السبوسي خلال مداخلة له أمس عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة إنه على المصلين التعاون مع الأئمة والتقيد بالتعليمات التي تم صياغتها بعدد من اللغات، منها العربية والانجليزية والأوردو والماليالم والبتشو، مبيناً أن ذلك الافتتاح يعد فترة تقييم من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمدى تطبيق المصلين للإجراءات والتي في حال التقيد بها سوف تستمر الصلاة في المساجد بما فيها صلاة الجمعة، لافتاً إلى أنه تم تعقيم كافة المساجد بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبلدية الشارقة و(بيئة) والقيادة العامة لشرطة الشارقة، كما تم فحص كافة الأئمة والمؤذنين بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

من جهته أكد عبدالله عمران مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن الدائرة عملت على تجهيز المساجد في الإمارة بغية افتتاحها منذ فترة طويلة بعد أن تم وضع ضوابط احترازية خاصة بالمساجد وأخرى للمصلين، حيث وضعت الدائرة العلامات والإرشادات الأرضية في كافة مساجد الإمارة وتقدير المسافة بين المصلين بـ3 أمتار وترك صف فارغ بين صفوف المصلين، أما بخصوص النوافذ والأبواب فتم توجيه الأئمة بتركها مفتوحة بهدف التهوية، وتم رفع المصاحف وحفظها في مكان يليق بها.

وأضاف أنه تم التواصل مع لجنة التطوع بإمارة الشارقة للمساعدة في ضمان تحقيق الضوابط والتزام المصلين بها، مثل ارتداء الكمامات وإحضار المصلين السجادات الخاصة بهم وضرورة ترك مسافة التباعد وعدم التزاحم، مبيناً أنه تم إغلاق دورات المياه والميضأة بناء على التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة وضرورة الوضوء في المنازل.











تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز