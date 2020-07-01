9083 مسجداً في الدولة بنهاية 2019

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت بيانات حديثة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن ارتفاع عدد المساجد في الدولة إلى 9083 مسجداً مع نهاية العام الماضي 2019، إلى جانب 163 مصلى للعيد.

وأوضحت البيانات الصادرة، أمس، أن إمارة الشارقة استحوذت على النصيب الأكبر من عدد المساجد بواقع 2723 مسجداً و32 مصلى للعيد، ثم أبوظبي 2331 مسجداً و35 مصلى، ودبي 2166 مسجداً و8 مصليات.

وجاءت إمارة رأس الخيمة رابعاً بنحو 1042 مسجداً و48 مصلى للعيد، ثم الفجيرة 318 مسجداً و27 مصلى، وعجمان 316 مسجداً و9 مصليات، وأم القيوين 187 مسجداً و4 مصليات للعيد.

وبحسب جهة الإنشاء، استحوذت المساجد التي أسسها الأهالي على النصيب الأكبر بنحو 3753 مسجداً، ثم مساجد الأوقاف بواقع 2439 مسجداً، و649 مسجداً أسستها الدوائر المحلية و46 مسجداً أسستها الشرطة، و24 مسجداً أسستها الجاليات الإسلامية، و18 مسجداً أسستها الدفاع، و2154 مسجداً أخرى.

ونوه التقرير بأن المساجد التي تستوعب أقل من 100 مصلٍ وصل عددها إلى 1384 مسجداً، والتي تستوعب 100 مصل بلغ عددها 3004 مساجد، فيما بلغ عدد المساجد التي تستوعب 200 مصل نحو 2064 مسجداً، والتي تستوعب 400 مصل نحو 1126 مسجداً، و600 مصل 654 مسجداً و800 مصل 292 مسجداً و1000 مصل 258 مسجداً، فيما وصل عدد المساجد التي تستوعب أكثر من 1000 مصل نحو 301 مسجد.

ووفق المساحة، وصل عدد المساجد بمساحة أقل من 1000 متر مربع إلى 7434 مسجداً، وبمساحة 1000 متر مربع لنحو 606 مساجد، و2000 متر مربع نحو 333 مسجداً، و3000 متر مربع 288 مسجداً، و4000 متر مربع 118 مسجداً، و5000 متر مربع 76 مسجداً، و7000 متر مربع 56 مسجداً، و8000 متر مربع 41 مسجداً، و9000 متر مربع 35 مسجداً، وأكثر من 10 آلاف متر مربع نحو 96 مسجداً.

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