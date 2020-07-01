«إسلامية دبي»: خدمات استباقية لرعاة المساجد والمتبرعين

المصدر: (دبي - البيان)

تسعى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة إلى تحقيق التميز والريادة في مستوى الخدمات الإسلامية المجتمعية المختلفة في الإمارة، وفق رؤية مستقبلية من شأنها أن ترفع من توقعات الجمهور وتلبية احتياجاتهم، حيث تعمل الدائرة على مبادرة تحسين الخدمات الاستباقية للمتبرعين ورعاة المساجد.

وفي هذا السياق، أكدت نوف إبراهيم جمعة المدني، رئيس قسم علاقات المتبرعين، أن الدائرة تحرص على التكامل والانسجام مع الأحداث والمستجدات التي تحيط بالمجتمع، من خلال تأمين آليات وعمليات معتمدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتحسين خدمات رعاة المساجد.

وقالت المدني: إن جائحة كورونا كانت تحدياً جديداً من نوعه، لكنه لم يمنعنا من مواصلة العمل بسلاسة دون انقطاع، بفضل الله ثم توجيهات القيادة الرشيدة، بحيث أثبتت الدائرة فاعليتها وكفاءتها وجاهزيتها للتكيف مع المتغيرات، موضحة أنه تم عقد 14 اجتماعاً عن بعد.

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