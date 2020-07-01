ورشة في «جمارك دبي» لتبادل الخبرات في مكافحة المخدرات

المصدر: ( دبي - البيان)

شاركت جمارك دبي العالم في الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي يصادف يوم السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، حيث عقدت الدائرة ورشة تفاعلية إقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الهيئة الاتحادية للجمارك، والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية بالشرق الأوسط (ريلو)، والهيئة العامة للجمارك السعودية، ودوائر الجمارك المحلية في الإمارات، إلى جانب أكثر من 200 مشارك، وأدارها خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي.

وأوصت الورشة بأهمية تفعيل مبادرة جمارك دبي لربط دول التعاون بنظام موحد للمخاطر بما يسهم في تعزيز المنظومة الأمنية، ودعم مكافحة المخدرات عبر رصد واستهداف الشحنات الخطرة قبل وصولها وتنبيه ضباط التفتيش الجمركي لمخاطرها كي يتصدوا لها بكفاءة عالية.

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