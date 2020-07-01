«تاكسي دبي» تستقطب 188 فكرة لتطوير الخدمات

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات بدبي مختبر الابتكار الحكومي 2020، الذي تم عقده عن بُعد التزاماً بالإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة للمرحلة الراهنة، وفي إطار سعيها لاستقطاب أفكار واقتراحات إبداعية لتطوير خدمات المؤسسة بما يتماشى مع متطلبات الحاضر والمستقبل، والذي جاء مواكباً لتطلعات القيادة الرشيدة لمرحلة الاستعداد لمسيرة الخمسين عاماً المقبلة.

وقال الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي: إن المختبر يأتي في إطار توجهات القيادة الرشيدة باستمرارية العمل وسط التحديات التي يشهدها العالم ودولة الإمارات بسبب تداعيات فيروس كورونا، موضحاً أن المختبر تناول عدة محاور رئيسة تمثلت بتطوير الخدمات الحالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، واستحداث خدمات نوعية غير مسبوقة، وتطوير مفهوم «المتعامل أولاً»، مشيراً إلى أن المختبر أثمر 188 فكرة اتسمت بالتنوع والتميز والإبداع واتساع الآفاق، قدمها مشاركون من قادة وموظفي مؤسسة تاكسي دبي ومجموعة من ممثلي عدد من الشركات الخارجية، والمختصين، والطلاب من جامعة الشارقة، ومدرسة دبي للتربية الحديثة و«ديل تكنولوجيز».

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