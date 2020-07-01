دبي الذكية تفوز بجائزة عالمية في الابتكار

المصدر: دبي - البيان

فازت دبي الذكية بجائزة «أفضل مدينة ذكية في أثر الابتكار لعام 2020»، والتي تنظمها مؤسسة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال»، المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي والاقتصاد والتمويل.

وتم منح الجائزة لدبي الذكية تقديراً لنجاحها في تصميم وتقديم خدمات متكاملة عبر القطاعات، وتسخير الابتكار لبناء المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض إلى جانب النهج الشامل الذي تتبعه في التحوّل إلى مدينة رقمية، وكذلك تقديراً لمكانة إمارة دبي كمركز تقني عالمي.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «تمتلك التقنيات الناشئة إمكانات هائلة لإعادة صوغ المدينة كما نعرفها الآن، وتحويل حياة الناس بشكل كبير نحو الأفضل على المدى الطويل.

وفي دبي الذكية لدينا رؤية واضحة لبناء مدينة ذكية رائدة على مستوى العالم، تتمحور حول سعادة مواطنيها، وقد حققنا تقدماً ملحوظاً في هذه المهمة، ويشرفنا الإشادة بهذه الجهود من خلال حصولنا على جائزة أفضل مدينة ذكية في أثر الابتكار، من قبل جهة مهمة ومرموقة مثل مؤسسة كابيتال فاينانس إنترناشونال العالمية».

وأضافت: «انطلاقاً من الرؤية والتوجيهات المستقبلية لقيادتنا الحكيمة، فإن دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام قطعت شوطاً طويلاً في تبني واستخدام التقنيات المتقدمة، ما جعل من دولتنا مركزاً عالمياً للتكنولوجيا ومن إمارة دبي مدينة ذكية نموذجية للمستقبل».

مشاريع

وحصلت دبي الذكية على الجائزة عن مشاريعها المتعددة التي أطلقتها لقيادة عملية انتقال إمارة دبي إلى مدينة ذكية رائدة عالمياً وتشمل المشاريع «مختبر علوم البيانات» التابع لها، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع شركة IBM، لتحويل دبي إلى منصة اختبار للابتكار ومركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى دورها في ربط الجهات الحكومية والخاصة معاً لتطوير مشاريع ناشئة في علوم وتكنولوجيا البيانات.

وتسلط جائزة «أفضل مدينة ذكية في أثر الابتكار لعام 2020» الضوء، على مساهمات دبي الذكية في قطاع بلوك تشين، حيث نفذت باستخدام هذا النظام 24 حالة استخدام عبر ثمانية مجالات.

كما أقرت الجائزة بجهود دبي الذكية للقضاء على استخدام الورق في المعاملات الحكومية، ما سمح للإمارة بتوفير 197 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل (723.6 مليون درهم إماراتي) في التكاليف، وكذلك ملايين من ساعات العمل وعشرات الآلاف من الأشجار التي تستخدم في صناعة الورق كما حصلت دبي الذكية على الجائزة لدعمها الكبير للشركات الناشئة ورجال الأعمال، والمشاركة في العديد من برامج المسرعات وتنظيم «التحدي العالمي لبلوك تشين».

ويكرم برنامج جوائز مؤسسة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال»، الأفراد والجهات المساهمة بشكل كبير في تقارب الاقتصادات وتحقيق قيمة حقيقية لذوي العلاقة بمختلف المجالات.

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