712800 ساعة عمل سجلتها فرق «تدوير» خلال «التعقيم»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

بذلت فرق العمل الميدانية والمكتبية في مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير جهوداً استثنائية منذ انطلاق برنامج التعقيم الوطني الشامل وحتى ختامه، من أجل تسجيل مساهمة فاعلة وتحقيق نتائج نوعية إلى جانب الجهات ذات الاختصاص المشاركة في البرنامج، حيث بلغت القوة المشاركة في العمليات المختلفة ما يقارب 792 فرداً متخصصاً يومياً في مختلف المناطق المستهدفة في إمارة أبوظبي.

وسجلت فرق العمل ما يقارب 712800 ساعة عمل منذ بداية البرنامج، شملت مختلف المواقع والمراكز وفق جدول البرنامج اليومي، حيث نجحت الطواقم في تنظيف وتعقيم 229 منطقة وحوضاً في الإمارة بشكل كامل، استخدمت فيها أحدث الأجهزة والتقنيات والآليات ومواد تعقيم صديقة للبيئة وآمنة للإنسان معتمدة من قبل الجهات المحلية والدولية.

ومنذ انطلاق برنامج التعقيم الوطني حتى نهايته، استمرت فرق العمل المختصة التابعة للمركز في العمل يومياً على مدار 90 يوماً في تنفيذ أعمال التعقيم على مستوى إمارة أبوظبي، استهدفت فيها المناطق المُدرجة على أجندة برنامج التعقيم ضمن حالة الطوارئ المتواصلة تزامناً مع انتشار فيروس «كورونا» على المستوى العالمي، حيث شملت المناطق الحيوية والأسواق والتجمعات التجارية ومناطق تجميع النفايات الطبية الملوثة الخاصة بفحوصات فيروس «كورونا».

ووصلت كمية مواد التعقيم التي تم استخدامها في مجمل عمليات التعقيم العميقة والعادية ما يقارب 1.08 مليون لتر، بمتوسط 12 ألف لتر يومياً، وذلك لضمان تحقيق نتائج فاعلة وإيجابية على صعيد السيطرة التامة على كافة مظاهر التلوث الناتجة عن النفايات الطبية والعادية وغيرها من آفات الصحة العامة.

وتم استخدام نسبة مياه كبيرة في عمليات التعقيم، حيث بلغت ما يقارب الـ 99000000 لتر، بمتوسط يومي بلغ نحو مليون ومئتي ألف ليتر في كافة المواقع والتجمعات والمرافق المستهدفة. برنامج

وفي إطار حرصها على توفير كل أسباب النجاح لبرنامج التعقيم الوطني، وضعت تدوير ما يقارب 136 مركبة وآلية بشكل يومي تحت تصرف فرق العمل المنتشرة في كافة أرجاء الإمارة.

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