الشيخة فاطمة توجّه بإنشاء سوق افتراضي للأسر المنتجة

المصدر: أبوظبي ـ وام

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بإنشاء سوق افتراضي للأسر المنتجة إيماناً منها بأهمية وضع الخطط والحلول المبتكرة والإبداعية في خلق فرص متساوية استثمارية تسلط الضوء على الإنتاج الوطني والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وقالت سموها: «يتوجب علينا جميعاً الاستفادة من جميع الأدوات والإمكانيات، سعياً لاستثمار طاقة الأسر المنتجة وتنمية مهاراتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة من خلال توظيف التكنولوجيا لخلق فرص استثمارية تواكب الظروف الراهنة».

وانطلاقاً من توجيهات سموها المستمرة في دعم وتمكين الأسر المنتجة فقد تم إطلاق متجر الأسر المنتجة في عام 2015 «متجري» لتسهيل عملية وصول المجتمع لفئة الأسر المنتجة لتشجيع الإنتاج المحلي سعياً لرفع مستوى الاقتصاد وتعزيز قدرات المرأة في مجال ريادة الأعمال.

من جانبها قالت نورة خليفة السويدي إن الاتحاد النسائي العام أنه منذ تأسيس مركز الصناعات التراثية والحرفية في سنة 1975 بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للعمل على تجسيد الماضي وتأكيد أصالته وترسيخ الهوية الوطنية لدى أبناء وبنات الوطن وبتوجيهات من مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أولى اهتماماً بالغاً بمسألة استثمار طاقة الأسر المنتجة والمرأة وتنمية مهاراتها وصقلها لتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، فالمرأة الإماراتية استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها كعنصر فاعل في قطاعات العمل لا سيما الاقتصادي، وتحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة لتترجم تطلعات قيادتها الرشيدة وتكون عند حسن الظن بها في ظل جائحة «كورونا».

تجربة

ويعد «سوق متجري الافتراضي» تجربة استثنائية للمتسوقين يتم من خلالها المزج بين المنتجات والخدمات الحسية والرقمية مع تطويعها حسب الأذواق الشخصية وما يلائمها، وتوفير بيئة آمنة ومرنة مع سهولة الوصول إلى المنتج وعملية الدفع، حيث لم تعد عملية الدفع عبر البطاقات تحدياً، بفعل الشراكات بين المواقع وجهات كثيرة متخصصة في هذا المجال، حيث تقوم بتحصيل المدفوعات، ومن ثم تحويلها إلى حساب التاجر بصورة سلسة.

وتوفر خدمة السوق الافتراضي الجديدة للمتسوق عناء التسوق في المتاجر المختلفة من خلال إمكانية التسوق عبر الأجهزة الذكية، إضافة إلى التنقل بين المتاجر المرئية والتعرف على المنتجات المتاحة بعدة تصنيفات كالمنتجات التراثية، والمأكولات، والأزياء، والعطور والدخون وغيرها.. كما يمكن للمتسوق التحدث إلى أصحاب المتاجر بشكل مباشر.

ويعتبر هذا النوع من المتاجر بمثابة طفرة في عالم التسوق المنزلي الحديث، خصوصاً في وقتنا الحالي، فقد فرضت الظروف الراهنة على جميع اتباع تدابير السلامة والوقاية ضد فيروس كورونا المستجد، ويسعى الكثير للتسوق عبر الإنترنت في إجراء احترازي وتخوفاً من طلبات التوصيل والتي تحتاج للكثير من الحذر لتجنب أية مخاطر.

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