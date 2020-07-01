344 مواطناً يوقّعون اتفاقيات النماذج السكنية إلكترونياً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظّم برنامج الشيخ زايد للإسكان ملتقى «مسكن العمر» الافتراضي الأول عن بُعد للمستفيدين من قرارات الدعم السكني من فئة «القروض» والمستحقين لمسكن حكومي ضمن حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، حيث وقع 344 مواطناً اتفاقياتهم الإلكترونية لاختيار النموذج السكني الملائم ضمن المشروع خلال 24 ساعة من بدء الملتقى، كما أجاب البرنامج على 652 استفساراً من الحضور.

ويعد الملتقى إحدى كبرى الفعاليات التي نظمها البرنامج عن بُعد للمتعاملين للبدء بتوقيع الاتفاقيات الإلكترونية لاختيار النموذج السكني الملائم، حيث استهدف الملتقى ما يقارب ألف أسرة مواطنة في وقت واحد.

نماذج عصرية ومستدامة

وأكدت المهندسة جميلة محمد الفندي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال كلمتها في الملتقى، حرص البرنامج على مراعاة أعلى المعايير العالمية في التصميم بما يرتقي لتطلعات وطموحات المواطنين وطبيعة الأسرة الإماراتية، حيث يضم المشروع 10 تصاميم جديدة وعصرية تهدف إلى إتاحة خيارات متنوعة للمواطنين بما يتناسب مع جميع متطلباتهم في مسكن العمر.

وأضافت الفندي إن مساكن حي بطين السمر السكني أنشئت بأعلى المواصفات من حيث جودة مواد البناء واستيفاؤها معايير الاستدامة المعتمدة ومتطلبات المساكن الذكية لمواكبة التطور في مجال بناء مساكن المستقبل. وأشارت مدير عام البرنامج إلى حرص البرنامج على المراجعة الدورية لأسعار النماذج السكنية بهدف توفير مساكن ملائمة بأقل تكلفة ممكنة.

تفاصيل

وقالت الفندي، إن البرنامج أتاح للمواطنين زيارة المشروع والاطلاع على النماذج السكنية على أرض الواقع بهدف التعرف على تفاصيل المساكن إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المختصة في الإمارة لتزويد الحي السكني جميع المرافق الخدمية والبنية التحتية اللازمة بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ المشروع.

إجراءات

وعُقد ملتقى مسكن العُمر أول مرة بشكل افتراضي عن بُعد في ظل الظروف الراهنة وذلك لإتاحة الفرصة للمتعاملين للحصول على المعلومات والإجراءات الخاصة باختيار النموذج السكني وأي استفسارات أخرى عن المسكن عن بُعد وباستخدام تقنيات التواصل المرئي المباشر والتي تُمكن جميع المستفيدين لاحقاً من حضور الملتقى المسجّل في أي وقت ومن أي مكان.

وقام البرنامج بتطوير إجراءات اختيار نماذج المساكن في الأحياء السكنية لتكون إلكترونية ومؤتمتة بالكامل ومن دون أوراق ومتاحة للمستفيدين 24/‏‏‏‏7.

1000

استهدف الملتقى 1000 أسرة مواطنة لاختيار النماذج السكنية الملائمة قبل مرحلة الحجز النهائية عبر تطبيق أحياء زايد والمتوقع البدء فيها قبل نهاية العام الجاري، واستعرض فيديو عن المشروع كما تم تعريف المستفيدين بمتطلبات اختيار النموذج السكني ومن ثم تفعيل رابط اختيار النموذج والرد المباشر على استفسارات المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز