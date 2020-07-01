19 ألف إشعار حضور جلسات «عن بُعد» أصدرتها «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

أظهرت إحصاءات دائرة القضاء أبوظبي، أن أداء عمل المحاكم والتنفيذ عن بعد خلال الفترة من 29 مارس حتى 10 يونيو الماضي، شهد إيداع 6 آلاف و85 مذكرة عن بعد في التحضير أو قبل الجلسة، ووصل عدد إشعارات حضور جلسات التحضير والمحكمة (عن بُعد) 18 ألفاً و826 إشعاراً، فيما بلغ عدد الجلسات المنعقدة في التحضير 9 آلاف و982 جلسة، وعدد الجلسات المنعقدة في الابتدائي والاستئناف 14 ألفاً و340 جلسة، وعدد الدعاوى المنجزة في التحضير والابتدائي والاستئناف 3 آلاف و368 دعوى.

فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة في التقاضي الابتدائي والاستئناف 5 آلاف و739 حكماً، وعدد الإعلانـات بالرسائل النصية 6 آلاف و21 رسالة، و593 طلب حضور عن بعد.

أداء العمل

وأشارت إحصاءات أداء عمل النيابة العامة عن بعد في الفترة من 3 مايو إلى 10 يونيو الماضي، إلى تلقي 5 آلاف و555 طلباً للمراجعين عبر البوابة الإلكترونية للدائرة، و2440 من طلبات المراجعين عبر قنوات أخرى، فيما بلغ إجمالي طلبات المراجعين قيد الإجراء 4 آلاف و324 طلباً، وعدد حضور الجلسات التي تم اتخاذ إجراء بها 20 ألفاً و248 شخصاً، وعدد البلاغات المحالة إلى النيابة العامة 8 آلاف و782 بلاغاً.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد البلاغات المحالة للمحكمة وصل إلى 4 آلاف و793 بلاغاً، بالإضافة إلى 5 آلاف و896 حكماً تم تصديرها، فيما شهد أداء عمل الكاتب العدل والتوثيقات عن بعد طلبات عقود الزواج 685 طلباً، مقابل 105 طلبات إثبات طلاق، بالإضافة إلى 19 طلب إشهار إسلام.

تعقيم

حرصت دائرة القضاء من خلال قطاع المساندة والعمليات الداخلية منذ بداية أزمة «كورونا» على اتخاذ 24 إجراءً، لضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق الاستدامة التشغيلية للخدمات القضائية والإدارية، والمحافظة على السلامة والصحة العامة من خلال مراعاة التدابير الاحترازية، والتسهيل وتسريع الإجراءات على الموظفين والمتعاملين والموردين، منها تعقيم كافة قاعات وممرات ومكاتب وساحات الدائرة.

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