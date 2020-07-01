«الإمارات للمحاكاة الطبية» تدرّب 400 كادر صحي

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

ساهمت أكاديمية الإمارات للمحاكاة الطبية المتنقلة، إحدى المبادرات المبتكرة لأطباء الإمارات لمساندة قطاع الصحة العامة ولحماية صحة وسلامة المجتمع، والتي انطلقت في شهر أبريل الماضي، في تعزيز جهود خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد وذلك من خلال تدريب 400 كادر صحي من الأطباء والممرضين والفنيين الذين يعملون في مستشفيات الدولة للتصدي للفيروس.

وقال الدكتور عادل عبد الله الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، ومدير برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع، رئيس جمعية أطباء الإمارات، والمدير التنفيذي لمستشفى الإمارات الميداني المتنقل التطوعي: تعد فكرة إنشاء الأكاديمية للتدريب للمحاكاة مبتكرة تصب في جهود القيادة الرشيدة في الدولة في تعزيز الصحة والسلامة لكافة أفراد المجتمع، وبهدف إعداد الكوادر الطبية بالمهارات الحديثة لمواجهة الفيروس المستجد.

ويشمل برنامج التدريب الأطباء العاملين في القطاعات الطبية الحكومية والخاصة من أجل بناء قدراتهم وزيادة جاهزيتهم للاستجابة لمكافحة الوباء، ولدعم خط الدفاع الأول، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمؤسسات الطبية العاملة في الدولة.

تقنيات

وذكر الدكتور الشامري، أن كلفة إنشاء الأكاديمية بلغت مليوني درهم وتتكون من دمى مجهزة بأحدث التقنيات معدة للتطبيق الافتراضي وعلى جميع التجهيزات اللازمة لتطبيق حالة افتراضية تحاكي الواقع، وتطبيق عملي للتعامل مع الحالات المصابة، كما تضم غرفة مركزية لمتابعة التطبيق والتقييم لتدريب الممارسين الصحيين لمحاكاة الواقع الافتراضي، واطلاع الممارسين في المجال الطبي على كيفية التعامل كفريق واحد وآلية التواصل بين الفريق أثناء الحالات المرضية التي تحتاج للاستجابة السريعة للطوارئ.

وأشار إلى أن الأكاديمية تعمل في مجال الاستجابة الطبية للطوارئ باستخدام وحدات متنقلة للتدريب الطبي بالمحاكاة، وفق منهج معتمد، محلياً ودولياً، وتأتي في إطار جهود أطباء الإمارات المتواصلة لبناء الكفاءات الصحية وترسيخ ثقافة الابتكار، من خلال توفير برامج تدريب بمواصفات عالمية لتعزيز النظام الصحي.

برامج

وأفاد الدكتور الشامري بأن لديهم العديد من برامج التدريب الخاصة ببناء قدرات خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس «كورونا» أبرزها كيفية الكشف على المصاب وإجراء المسحات وكيفية حماية العاملين باستخدام الملابس الخاصة بوقاية العاملين في الحقل الطبي من خطر الإصابة.

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