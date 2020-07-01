حصة بو حميد: متطوعو مساندة الكوادر الطبية إضافة وطنية

المصدر: دبي - نورا الأمير

أكدت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، عضو اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع، أن المتطوعين الذين التحقوا لمساندة الكوادر الطبية والتمريضية، يشكلون إضافة نوعية في مسيرة الوطن الغالي، مشيرة إلى أنهم التحقوا مدفوعين بحرصهم الذاتي وحسهم الوطني بأهمية العطاء للدولة، ناقلة لهم تحيات وتقدير اللجنة الوطنية العليا للتطوع خلال الأزمات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وفي رسالة مسجلة، وجهت معاليها شكراً وتقديراً للمتطوعين، مثمنة جهودهم الوطنية الدؤوبة والشجاعة ووقفوهم إلى جانب خط الدفاع الأول.

150 متطوعاً

وأفادت وزارة تنمية المجتمع بأن 150 متطوعاً التحقوا بالمرحلة التجريبية من الدورة التدريبية المكثفة لمساندة الكادر الطبي في التصدي لجائحة كورونا، والتي توفرها حملة الإمارات تتطوع، واعتمد محتواها العلمي من قبل فريق من مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة بأبوظبي، فيما يجرى التدريب بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الدورة، عبر مسارين نظري وتطبيقي، إلى تزويد المتطوعين مهارات أساسية في الطب والتمريض تخولهم لاحقاً الالتحاق بخط الدفاع الأول ومساندة الكادر الطبي في الميدان، ما يخفف الضغط عليهم. وأكد الدكتور علي الفزازي مدير مركز المحاكاة الطبية والمهارات السريرية، مدير البرنامج التدريبي، في فيديو بثته الوزارة على منصتها عبر «انستغرام»، أن الورشة تؤهل المتطوع للنزول إلى الميدان كونها تغطي أهم المهارات الطبية الأساسية، وبتركيزها على أهم مهارة، وهي التواصل مع المرضى، حيث سيلتحق المتطوع بالميدان لمساندة الكوادر التمريضية والطبية.

محطات

وأفادت الدكتورة عائشة إبراهيم الظاهري، أخصائي صحة عامة في دائرة الصحة بأبوظبي، بأن التدريب يتضمن عدة محطات تشمل تعليم وتدريب المتطوع على تقييم المرضى، ثم الإسعافات الأولية والإنقاذ، وأخذ العلامات الحيوية كالضغط والحرارة وكيفية مكافحة العدوى ووضع حماية شخصية، وكيفية عمل مسحة فحص كوفيد 19، وتعليم المتطوع المهارات الأساسية للتواصل والاتصال مع المرضى، مضيفة أن التدريب يزود المشاركين بمهارات أساسية لمساعدة الكادر الطبي في الميدان.

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