23 طالباً يشاركون في بطولة عالمية افتراضية للروبوت

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

يشارك منتخب المدرسة الإماراتية، أبطال البطولة الوطنية لسلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 2020، في أول مسابقة عالمية افتراضية للروبوت International CoSpace onLine Challenge «iCooL» وتستضيفها سنغافورة بمشاركة فرق من 24 دولة، ويتكون الفريق من 23 طالباً وطالبة، أمضوا قرابة 300 ساعة تدريبية عبر تقنية «مايكروسوفت تيمز» إلى جانب حضورهم إلى مراكز التدريب التخصصية قبل تفشي فيروس «كوفيد 19».

مراتب متقدمة

وتمكن منتخبنا من إحراز مراتب متقدمة في بداية البطولة، التي انطلقت في 23 من يونيو الماضي، حيث يشارك المنتخب بثلاثة فرق موزعة على أقسام البطولة بحسب الفئات العمرية التي تستهدفها، ويشارك الطلبة في ثلاثة مجالات بالبطولة ضمن فئاتها العمرية للطلبة الأقل من 12 سنة، والمجال الأساسي للطلبة الأقل من 19 سنة، والمتقدم أيضاً للفئة العمرية الأقل من 19 سنة.

وينافس منتخبنا في التصفيات النهائية التي انطلقت، أمس، بين كل من منتخبات اليابان وروسيا وسنغافورة وسط استعدادات مكثفة يعكف عليها منتخبنا للظفر بالبطولة وإحراز المركز الأول، وعكست مشاركة الطلبة بالبطولة مدى مرونة وفعالية برامج التدريب التي تصممها وزارة التربية والتعليم خلال انتشار فيروس «كوفيد 19» بما يضاعف قدراتهم وإمكاناتهم المعرفية والتنافسية عبر المشاركة بفعالية في البطولات العالمية المتخصصة.

فتح التسجيل لـ«إمسات»

أتاحت وزارة التربية والتعليم التسجيل لطلبة الثاني عشر في جلسة «إمسات» المقررة في 7 يوليو، وتعتزم فتح التسجيل في جلسة 8 يوليو قريباً. وأكدت الوزارة أن عملية تحديد مكان وزمان الاختبار، هي مسؤولية الطالب وحده.

ويعد اختبار «إمسات» مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في الإمارات، وتطبق على مجموعة من المراحل الدراسية، وتدار الاختبارات الوطنية في مراكز الاختبارات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي أو في مختبرات الحاسوب المنتشرة في المدارس حسب الفئة المستهدفة من الاختبار.

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