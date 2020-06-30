قائمة المساجد المقرر افتتاحها في دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

بعد الإعلان الرسمي عن العودة التدريجية برفع تعليق الصلاة في المساجد في إمارة دبي، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن قائمة المساجد المقرر افتتاحها غداً في الإمارة لتشمل 770 مسجداً في مناطق ديرة وبر دبي، على أن يستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر، حيث جاء قرار الافتتاح بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد.

وتشمل المساجد 25 مسجدا في حتا، و13 مسجدا في منطقة الليسيلي، ومسجدين في منطقة الفقع، بينما تم افتتاح 12 مسجدا في منطقتي الهباب الأولى والثانية، و4 مساجد في المرموم، و6 مساجد في ند الشبا، و5 في جبل علي الأولى، و9 في جميرا، و5 في الجداف، و20 مسجداً في منطقتي العوير الأولى والثانية.

كما تم افتتاح 19 مسجدا في القصيص الأولى والثانية والثالثة، و8 مساجد في منطقتي النهدة الأولى والثانية، و7 في وادي العمردي، و5 في مطار دبي الدولي، و24 مسجدا في الراشدية، و5 في القرهود، و7 في الطوار الأولى، و29 في منطقتي البرشاء الثانية والثالثة، و13 في مناطق البرشاء جنوب الأولى والثانية والرابعة، و3 مساجد في الصفوح، و29 في القوز الأولى والثانية والرابعة، و5 مساجد في أم الشيف، و9 في المنارة، و30 في أم سقيم، و9 في الصفا الأولى والثانية، و9 في الوصل، و18 في جميرا الثانية والثالثة، و7 في زعبيل الأولى والثانية.

وتضمنت القائمة 11 مسجدا في ند الحمر، 19 في منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، 31 في منطقتي المزهر الأولى والثانية، 8 في مردف، 27 في مناطق الورقاء الثانية والثالثة والرابعة، 13 في عود المطينة الأولى والثانية، 14 في محيصنة الأولى والثانية والثالثة، 13 في الطوار الثانية الثالثة، 11 في أبو هيل، 14 في هور العنز.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لمعرفة تفاصيل أسماء المساجد ضمن القائمة المعلن عنها، وتؤكد الدائرة أن المرحلة القادمة تتطلب حرص الجميع أفراداً وجماعات على التقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من تفشي الوباء.

ويأتي فتح أبواب المساجد مجدداً ورفع تعليق الصلاة أمام المصلين بالإمارة وفق شروط وضوابط رسمية في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، ضمن خطة تتألف من 8 إرشادات للمصلين و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد.

للاطلاع على قائمة المساجد اضغط هنا

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز