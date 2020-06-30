حديقة الحيوانات بالعين تحمي «ظبي النيل» من الانقراض

المصدر: العين - وام

يحظى ظبي النيل في حديقة الحيوانات بالعين بالرعاية والموئل الطبيعي الذي يضمن حمايته من الانقراض بعد انخفاض أعداده في البرية بنسبة 50% خلال السنوات الـ15 الأخيرة حسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وذلك ضمن جهود الحديقة في صون مجموعاتها الحيوانية الفريدة.

وكانت بداية احتضان الحديقة ظبي النيل عام 2019 بعد إطلاق 10 منه في سفاري العين الأفريقية وبدء برامج حمايته ورعايته حتى أخذ بالتأقلم مع بيئته الجديدة المشابهة لبيئته الطبيعية.

ولا يعد ظبي النيل من الظباء المشهورة لدى المجتمع الدولي والمحلي مثل نظرائه من الظباء والغزلان الأخرى، ولذلك حرصت حديقة الحيوانات بالعين على لفت الانتباه إليه ومنحه الرعاية وفرصة التكاثر وحمايته من الانقراض نتيجة الصيد الجائر والزحف العمراني.

ويعيش ظبي النيل في جنوبي السودان وغربي إثيوبيا ويسمى أيضاً «ليتشوي النيل» وهو يفضل العيش بجانب المستنقعات والغابات المغمورة وكثيراً ما يوجد في المياه الضحلة بعمق 10 - 40 سم.

وتضم حديقة الحيوانات بالعين مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية المنتمية لبيئات مختلفة حول العالم، ويعد الكثير منها مهدداً بالانقراض نتيجة العيش في بيئات هشة تتعرض للكثير من العوامل التي تهدد بقاءها واستمرار فصائلها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز