فرحة المصلين.. وداعاً لعبارة "الصلاة في بيوتكم"

المصدر: البيان الإلكتروني

قال عبد الله خليفة السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، إلى أن مساجد الشارقة ستفتح اعتباراً من صلاة فجر يوم غد الأربعاء، ولن يسمع المصلون بعد الآن عبارة «الصلاة في بيوتكم».

وأشار السبوسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الخط المباشر إلى بقاء أداء صلاة الجمعة في المنازل حتى إشعار آخر. وأكد أن قرار تعليق الصلوات في المساجد جاء كأحد مقاصد الشريعة بالحفاظ على النفوس.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الوعي الصحي، وأضاف: "نطالب المصلين باتباع الإجراءات كافة والانصراف لمنازلهم فور انتهاء الصلاة مباشرة وعدم التزاحم عند الأبواب والتعاون مع الأئمة. والمسؤولية حالياً في الدولة شخصية وكل من يشعر بمرض أو تعب أو أي أعراض يجب عليه عدم الذهاب إلى المساجد، ونريد من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية. وأعددنا الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصلاة في المساجد بلغات عديدة وقرار الفتح هو «تحدٍ وفترة تقييم"

وأكد السبوسي إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا لجميع العاملين في المساجد للاطمئنان على سلامتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز