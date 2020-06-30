13 ألف شجرة لتعزيز المظهر الجمالي في شوارع الشهامة

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مشروع يستهدف تقليم وتحسين المظهر الجمالي لأكثر من 13 ألف شجرة ضمن النطاق الجغرافي التابع لمركز بلدية الشهامة.

ويأتي المشروع ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز المشهد الجمالي والحضاري المتناسق للشوارع، وتوفير بيئة متناغمة مع البنية التحتية العصرية والمتطورة وجمالية المظهر العام الذي يعزز من هدف إسعاد المجتمع، وبالوقت ذاته يستهدف المشروع صيانة ورعاية الأشجار والمحافظة عليها، وإعطاءها المظهر المتناسق مع التشكيلات الجمالية لامتداد الشوارع.

وأكد مركز بلدية الشهامة أن «مشروع تقليم الأشجار يسير بوتيرة متصاعدة محققاً في كثير من المناطق نسبة تفوق 80%».

وتفصيلاً يشمل المشروع تقليم الأشجار من جسر سيح شعيب إلى جسر غنتوت بمعدل 954 شجرة، ومن جسر غنتوت إلى نفق السديرة 2030 شجرة، ومن نفق السديرة إلى نفق السميح 2114 شجرة، ومن نفق السميح إلى كيزاد 723 شجرة، ومن كيزاد إلى جسر الطويلة 442 شجرة، ومن جسر الطويلة إلى جسر العجبان 964 شجرة، ومن طريق أبوظبي - دبي 1992 شجرة.

ومن طريق أبوظبي - سويحان 1933 شجرة، ومن طريق المفرق - دبي 2104 شجرات. كما تتزامن عملية تقليم الأشجار مع تقديم الصيانة والعناية الكاملة للأشجار، وتأهيل أنظمة الري الكفيلة باستدامة الامتداد الأخضر على طول الشوارع والطرق ما يعطيها مظهراً جمالياً يريح الناظرين ويعزز القيم البيئية المستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز