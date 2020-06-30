سعود القاسمي يلتقي طلاب الصف الأول في أكاديمية رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، طلاب الصف الأول الابتدائي في أكاديمية رأس الخيمة، من خلال جلسة افتراضية مباشرة عبر الإنترنت، وبدأ سموه الحديث بسرد قصص من طفولته، وشارك الطلاب بأحداث من حياته وهو طالب، وأكد أهمية القراءة والتعليم.

وقد أتيحت أمام طلاب الأكاديمية الفرصة لطرح الأسئلة على سموه، إذ عبر خلال أجوبته عن أهمية كل فرد، وأن مفتاح وسر النجاح التصالح مع النفس والتحلي بالمصداقية، وأضاف إلى ذلك رؤيته المتمثلة في السعي المستمر للتحسن والارتقاء بحياة المقيمين في رأس الخيمة من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة لسكان الإمارة.

وأوضح سموه أنه يود أن يستثمر العالم بأجمعه في توفير مصادر وموارد تعليمية جيدة تصب في خدمة الجهود الإنسانية الرامية إلى توفير حياة أفضل للأجيال المقبلة، وأكد سموه أن سلامة الطلاب والمعلمين في صدارة أولوياته، وأن إعادة فتح المدارس في رأس الخيمة في سبتمبر المقبل سيتم بعد التأكد من مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي تضمن السلامة للجميع.

وقال سموه: "أتطلع في كل عام إلى اللقاء بطلاب الصف الأول في أكاديمية رأس الخيمة، وقد سررت اليوم بالتحدث معهم عن بعد، حيث أتاحت لي هذه الفرصة التعرف عن كثب إلى عفويتهم وفطنتهم، وشغفهم الكبير بالتعلم وفضولهم اللامحدود، وهو الأمر المميز في التعامل معهم، وهو أن جميع الاحتمالات ممكنة وواردة بالنسبة إليهم، لذا يجب علينا جميعاً التفاني في تقديم الحب والدعم لطلابنا، لنرى فيهم التقدم الذي نأمل، وأنا على ثقة بأن هذا الجيل الواعد سيكمل مسيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في بناء هذا الوطن، والإسهام في صناعة مستقبل أفضل للإنسانية".

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