طقس الغد في الإمارات غائم جزئيا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح "الخميس" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط، يصبح متوسط صباح "الخميس".. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والمد الثاني عند 21:55 والجزر الأول عند الساعة 14:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:10 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا في البداية يصبح خفيفا إلى متوسط بعد الظهر .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:53 والمد الثاني عند الساعة 07:57 والجزر الاول عند الساعة 12:10 والجزر الثاني عند الساعة 01:03 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 30 75 15

دبي 42 28 65 20

الشارقة 41 27 75 20

عجمان 41 28 70 20

أم القيوين 41 29 80 25

رأس الخيمة 42 27 80 20

الفجيرة 37 33 80 60

العين 45 33 60 15

ليوا 44 28 85 30

الرويس 42 29 85 30

السلع 43 30 85 35

دلما 39 29 85 40

طنب الكبرى 38 28 85 45

طنب الصغرى 38 28 85 45

أبو موسى 38 28 85 45

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