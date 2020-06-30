عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بلغاريا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتطورات جائحة "كورونا"

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي إيكترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للاصلاح القضائي وزيرة خارجية بلغاريا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والغذاء والسياحة والصحة.

كما تناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.

وبحث سموه ومعالي وزيرة خارجية بلغاريا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد ..وأكدا أهمية التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة هذا التحدي ومعالجة آثاره المختلفة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وبلغاريا والحرص المستمر على تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبها أكدت معالي إيكترينا زاهاريفا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وبلغاريا وما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من نمو وتطور مستمرين.

شارك في المكالمة الهاتفية معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

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