سهيل المزروعي: انتهينا من التحقيق في فيديو متداول لمواطنة تشكو قطع الكهرباء عن منزلها

المصدر: موفق محمد - أبوظبي

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، انهت نتيجة التحقيق الذي أجرته بخصوص المقطع المصور المتداول لمواطنة تشتكي من قطع خدمة الكهرباء عن منزلها.

وأظهر التحقيق بأن المواطنة تخلفت عن السداد لمدة 9 أشهر خلال عام كامل، موضحاً في الوقت نفسه بأن الهيئة لديها لجنة مختصة في النظر في كل الحالات التي تستدعي استمرار الخدمة لها، بسبب حالات مرضية، أو لفئة كبار المواطنين، وذلك من خلال تقديم طلب من قبل أصحاب تلك الحالات عبر منافذ الهيئة.

ونوه معاليه إلى أن الاحصائيات والبيانات الخاصة بالهيئة أظهرت بأن نسبة التزام المواطنين بدفع رسوم الخدمات وصلت إلى 99% وأن ما نسبة 1% لا يتم قطع الخدمة عنهم بشكل مباشر وإنما يتم منحهم 3 فرص يتم ابلاغ المواطنين بضرورة السداد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز