محمد بن زايد والبابا فرنسيس يؤكدان أهمية التضامن الإنساني في مواجهة «كورونا»

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أهمية التضامن الإنساني في التصدي لجائحة «كورونا»، وترجمة مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، إلى خطوات ومبادرات عملية، تسهم في تعزيز استجابة العالم لها.

وشكر قداسة البابا، سموه خلال اتصال هاتفي، على تعاون دولة الإمارات مع الفاتيكان، في تقديم المساعدات الطبية والغذائية إلى المتضررين من فيروس «كورونا»، وأثنى على النهج الإماراتي الإنساني، المتمثل في مد يد العون لدول العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز