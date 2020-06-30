برئاسة مكتوم بن محمد.. «الشؤون الاستراتيجية» بدبي يناقش الارتقاء بالخدمات الحكومية

المصدر: دبي ــ وام

ناقش مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال اجتماعه عن بعد، أمس، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بقدرات البنية التحتية.

واطلع المجلس خلال الاجتماع، على نتائج دراسة ركزت على سبل الارتقاء بالخدمات الحكومية في مراكز الخدمة لدى الجهات الحكومية، والتي أعدها مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالتنسيق مع دائرة المالية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة ودائرة مدينة دبي الذكية.

وشملت الدراسة خمسة أنواع رئيسة من القنوات المعتمدة في حكومة دبي، تقدم أكثر من 2250 خدمة، منها 274 خدمة رئيسة، يتم العمل على تحويلها جميعاً إلى خدمات رقمية لتعزيز التوجهات العامة نحو التحوّل الذكي، وتوفير الخدمات على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع، عبر القنوات الرقمية.

وخلصت الدراسة، إلى وضع خطة لتصور شامل للمراكز المشتركة، والمراكز الذكية المشتركة، وذلك لتوحيد الجهود، وإثراء تجربة المتعامل، وزيادة كفاءة القنوات الحكومية، وتوجيه وتثقيف المتعاملين على الخدمات الرقمية.

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