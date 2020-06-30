بدء الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن العودة التدريجية لفتح المساجد والمصليات ودور العبادة لإقامة الصلوات الخمس في جميع أنحاء الدولة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات في إمارة أبوظبي، أمس، لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والإعلان عن أحدث القرارات المتخذة في سبيل تحقيق عودة تدريجية آمنة في شتى مجالات الحياة.

وأكد الظاهري أن خطوة العودة التدريجية لفتح المساجد والمصليات ودور العبادة سبقتها جهود كبيرة من الجهات المختصة، حيث تم إجراء فحوصات شملت أئمة المساجد وجميع العاملين في دور العبادة، موضحاً أن القرار يستثني عدداً من المساجد ودور العبادة بما يشمل مصليات الطرق الخارجية، والمناطق الصناعية، والمدن العمالية، ومصليات المجمعات والمراكز التجارية والحدائق والمنتزهات والتي ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وصرح الظاهري بأنه سيستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر وعليه لن يتم فتح المساجد في هذا التوقيت فقط، داعياً كافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند الحضور إلى المساجد، وذلك بما يشمل الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، من خلال ترك مسافة أمان تقدر بثلاثة أمتار بين كل مصلٍ، وعدم التجمع والمصافحة بكافة أشكالها.

وأشار إلى وجوب الوضوء في المنازل، وتعقيم اليدين بشكل مستمر قبل القدوم إلى المساجد، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور لكل صلاة، لافتاً إلى أن قراءة القرآن تقتصر فقط على المصحف الشخصي أو الإلكتروني وعدم القراءة من المصاحفِ الموجودةِ في المسجد.

وأكد الظاهري أنه يتوجب على كل فرد إحضار سجادة الصلاة الخاصة به، علماً بأنه لا يسمح بتركها في المسجد بعد انتهاء الصلاة، كذلك يجب على جميع مرتادي المساجد تحميل تطبيق (الحصن) على هواتفهم الذكية.

وأوضح الظاهري أنه سيتم تعميم ونشر الإرشادات والضوابط المتعلقة بالفتح التدريجي لدور العبادة من خلال الجهات المعنية.

وشدد الظاهري على ضرورة عدم حضور كبار السن من المواطنين والمقيمين، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة أو الأمراض التنفسية إلى المساجد ودور العبادة خلال الظروف الراهنة وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وشدد كذلك على ضرورة عدم حضور الأفراد الذين يقيمون مع أشخاص مخالطين إلى المساجد وهو ما ينطبق أيضاً على كل من لديه شخص مصاب مقيم معه ويتلقى العلاج إلى أن يتم التأكد من صحته تماماً حفاظاً على سلامة الجميع.

وأعلن الظاهري أنه سيتم، بناء على تقييم الوضع الصحي، غلق المساجد ودور العبادة المكتشف فيها أي إصابات أو حالات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور سيف الظاهري عن رفع القيود عن استخدام قوارب النزهة واليخوت الشخصية والتجارية، بشرط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية فيها عن 50%، واقتصار استخدام الدراجات المائية على شخص واحد فقط.

وخلال الإحاطة كشفت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي وأعداد الحالات المرتبطة بمرض «كوفيد 19»، مشيرة إلى وصول معدل المتعافين من المرض إلى 77%.

أكدت الضحاك أن متوسط حالات الشفاء اليومية تجاوز 660 حالة، مشيدة بجهود فرق العمل في المؤسسات الصحية من أطباء وممرضين.

وأشارت الضحاك إلى استمرار الاستراتيجية الاستباقية التي تتبناها الدولة والقائمة على إجراء أكبر عدد من الفحوصات، حيث تم إجراء 43551 فحصاً جديداً، كشفت عن تسجيل 449 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة في الدولة إلى 48246 حالة.

وأعلنت الضحاك عن شفاء 665 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 37,076 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 314 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في مؤسساتنا الصحية 10856 حالة.

وشددت الضحاك على أن دولة الإمارات بمختلف مؤسساتها وبجهود فرق العمل كافة تواصل اتخاذ المزيد من الخطوات لعودة الأنشطة والحياة الطبيعية إلى وضعها الاعتيادي في جميع المجالات، منوهة إلى أن المرحلة الحالية مهمة وحرجة وتتطلب وعياً كبيراً وتعاوناً من كافة أفراد المجتمع.

وفي نهاية الإحاطة الإعلامية شددت الدكتورة آمنة الضحاك على أن التزام الجميع في الوقت الحالي سيحدد بشكل كبير ملامح وخطوات الفترة القادمة، محذرة من مغبة التهاون والاستهتار ما قد يؤدي إلى تضييع جهود الكثير من أبطال خط الدفاع الأول وجهود المؤسسات التي عملت وما زالت تعمل لضمان سلامة المجتمع وصحة أفراده.

واختتمت الضحاك بأنه وعلى الرغم من الإيجابيات والنجاحات التي تحققت إلا أن الوضع الحالي مليء بالتحديات، انطلاقاً من المعلومات التي تؤكد أن مرض «كوفيد 19» له قدرة كبيرة على الانتشار ما يعني أن عدم الالتزام بتدابير التباعد والمحافظة على الإجراءات الوقائية لاسيما في الأماكن العامة قد يؤدي لتداعيات سلبية تعود بالضرر الجسيم على الفرد والمجتمع على السواء.

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