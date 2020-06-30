97 % معدل رضا متعاملي مركز اتصال «طرق دبي»

المصدر: (دبي - البيان )

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذها خطة متكاملة لتأهيل مركز الاتصال 8009090 لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث وفرت تجهيزات تقنية ملائمة مكنت المركز من أداء مهامه على أكمل وجه، ما نتج عنه تحقيق رضا المتعاملين بمعدل 97 %.

قالت مهيلة الزحمي، مدير إدارة إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة إن «مركز الاتصال يعد من أهم أدواتنا في التواصل مع متعاملي الهيئة، وفيروس كورونا أسفر عن تداعيات أثّرت في أسلوب العمل المعتاد، ما فرض علينا تحدياً تطلب معه الأخذ بأساليب متطورة للحفاظ على وتيرة العمل بشكل يضمن تقديم خدماتنا على المستوى المعهود والذي يلبي تطلعات واحتياجات الجمهور.

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