مركبة إطفاء مزودة بالأكسجين الطبي بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، أول سيارة إطفاء من نوعها في المنطقة مزودة بأسطوانات من الأكسجين الطبي، ومنافذ للتحكم مطابقة للتي تتوافر في مركبات الإسعاف، بهدف توفير الأكسجين لرجال الإطفاء، عبر 5 منافذ بتخصيص منفذ واحد لكل إطفائي.

وتتيح المركبة للإطفائيين سرعة التعافي، بعد تعرضهم لاستنشاق الدخان الناتج عن الحرائق أثناء إخمادها، فضلاً عن تقديم الدعم لهم وحمايتهم، ما يزيد من إنتاجيتهم، ويحسن أداءهم أثناء تأدية مهامهم. وأوضح العميد محمد إبراهيم العامري نائب مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي أن «السيارة الجديدة تأتي ضمن منظومة ذكية من الأجهزة والآليات، وفق أعلى المعايير».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز