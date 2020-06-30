الإمارات توفر إمدادات لمليون عامل صحي حول العالم

المصدر: أبوظبي - وام

جددت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي ونهجها الإنساني بعد أن ساعدت أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم من خلال توفير أكثر من 1000 طن من معدات الحماية الشخصية والمساعدات الطبية والغذائية لعدة دول من أجل احتواء وباء كورونا المستجد «كوفيد 19».

ودوّن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبر حسابه في «تويتر»: «قدمت دولة الإمارات الدعم إلى أكثر من مليون من الكوادر الطبية حول العالم حتى اليوم لمواجهة «كوفيد 19»، نحن أقوى مجتمعين متعاونين متحدين لمواجهة هذه الأزمة، سنخرج منها كمجتمع عالمي أكثر قوة ومعرفة».

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: «سعت دولة الإمارات منذ قيامها إلى توثيق أواصر التعاون والتضامن مع الدول الأخرى وهي تعتقد أنه يجب على جميع الدول أن تضع خلافاتها جانباً والتضامن لتحقيق الصالح العام للبشرية؛ لذا فإن مساعدة أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية يؤكد التزام الدولة بمد يد العون للجميع بغض النظر عن الدين أو العرق أو الأيديولوجيا».

وأضافت معاليها: «إنه في ظل الرؤية الثاقبة لـصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضاعفت دولة الإمارات - عندما ضرب هذا الوباء العالم - من مساعداتها لجميع الدول المحتاجة بكل إمكانياتها، فضلاً عن مواجهة تحدياتنا الداخلية ومن خلال هذه القيم ورغبتنا في مساعدة المحتاجين تؤكد دولة الإمارات على النهج الإنساني الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بالمسؤولية الجماعية في تقديم يد العون والمساعدة لصالح البشرية».

وكانت دولة الإمارات رائدة في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بداية انتشاره وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة.. فقد عملت على أن تصل مساعداتها تلك إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار، ومن بين تلك الدول الصين وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان والبرازيل وروسيا واليمن وأفغانستان وغيرها.

وعلاوة على ذلك قامت دولة الإمارات بالتعاون مع العديد من المنظمات العالمية لتعزيز فعالية وضمان وصول مساعداتها إلى الدول التي تحاول التصدي لجائحة «كوفيد 19».

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