الإمارات تستضيف اجتماع كبار المسؤولين بـ «أيورا»

المصدر: (أبوظبي- وام)

انطلقت، أمس، في العاصمة أبوظبي- عبر تقنية الاتصال المرئي- أعمال الاجتماع نصف السنوي العاشر للجنة كبار المسؤولين، برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، والذي تستضيفه دولة الإمارات على مدى ثلاثة أيام.

ويتابع الاجتماع خلال أعماله أهم الموضوعات، التي تم طرحها ضمن اجتماعي لجنة كبار المسؤولين ومجلس وزراء الرابطة اللذين عقدا في أبوظبي، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر من العام 2019.

وتتضمن أجندة الاجتماع- الذي انطلق برئاسة عبد الناصر الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية في ضوء تولي دولة الإمارات رئاسة رابطة «أيورا» للدورة 2019-2021، بحث القضايا التشغيلية والمالية للرابطة، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لخطط العمل المستقبلية، بهدف الخروج بالتوصيات الكفيلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرابطة «أيورا»، خلال السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن تعتمد لجنة كبار المسؤولين القضايا، التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات القادمة للرابطة المزمع عقدها نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

وتسعى الدولة- التي ستترأس اجتماعي مجلس وزراء الرابطة ولجنة كبار المسؤولين بها خلال تلك الفترة - إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ودعم العمل المشترك الهادف إلى رفع كفاءة و فعالية الأمانة العامة للرابطة.

وفي إطار سعي دولة الإمارات لتعزيز التعاون بين دول الرابطة في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اجتماعاً استثنائياً للجنة كبار المسؤولين برابطة «أيورا» في 21 مايو الماضي.

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