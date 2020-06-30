ولي عهد أبوظبي ينعي سعيد آل لوتاه

المصدر: دبي - البيان

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحاج سعيد أحمد آل لوتاه.

وقال سموه في تدوينة عبر حساب أخبار سموه على «تويتر»: «رحم الله الحاج سعيد أحمد آل لوتاه، صاحب الأيادي البيضاء في أعمال البر والخير والمبادرات التعليمية والاجتماعية، رجل العطاء والحكمة والثقافة، جزاه الله بإحسانه أوفى الجزاء وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

كما نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الحاج سعيد أحمد آل لوتاه.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص العزاء لأسرة آل لوتاه الكرام في وفاة الحاج سعيد أحمد آل لوتاه، رجل الخير والعطاء، ستبقى سيرته عطرة وأعماله خالدة يشار إليها بالبنان، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناته».

بدوره قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «كان الحاج الراحل سعيد أحمد آل لوتاه نموذجاً لرجل الأعمال الرائد الذي جعل الخير والعطاء نبراساً له وسبيلاً لنهضة مجتمعه وتنمية بلاده.. رحم الله الفقيد الكبير وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز