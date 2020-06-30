75 % من موظفي عجمان الحكوميين في مقارّ العمل غداً

المصدر: (عجمان - البيان)

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان زيادة النسبة المقررة للعودة إلى مقار العمل كحد أدنى 75% اعتباراً من يوم غد 1 يوليو في إطار العودة التدريجية لموظفي كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان على أن تتزايد تدريجياً بناء على المستجدات.

جاء ذلك بناء على التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وبناءً على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020م بشأن الإدارة الفعالة للأزمات في حكومة عجمان، وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2020م بشأن القرارات التنفيذية اللاحقة للاجتماع الرابع للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان للعام 2020م.

ونص التعميم على استمرار استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة شريطة ألا تتطلب مهامهم الوظيفية وطبيعة عملهم ضرورة التواجد في مقر العمل، وتضم حالات الاستثناء، الموظفات الحوامل بناءً على تقارير طبية معتمدة، والمصابين بأمراض مزمنة والأمراض التنفسية وحالات ضعف المناعة بناءً على التقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي- مدير عام دائرة الموارد البشرية أن القرار جاء بهدف تنظيم بعض المستجدات الخاصة بالعودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية في عجمان، ولضمان استمرارية الأعمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز