فحص «كورونا» السلبي خلال 48 ساعة شرط دخول أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة وشرطة أبوظبي، عن السماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من يقدم نتيجة فحص «كوفيد- 19» سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص، على أن يتم إثباتها عن طريق تطبيق الحصن أو رسالة نصية من أي مستشفى أو أي مركز من مراكز الفحص التابعة لبرنامج المسح الوطني في الدولة.ويستثنى من القرار حركة البريد ونقل البضائع بكل أنواعها، بينما يستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

ودعت اللجنة إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بما فيها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في المركبات.

ويأتي ذلك نتيجة استراتيجية الإمارة الاستباقية في تكثيف مبادرات برنامج المسح الوطني في أبوظبي وحملات الفحوصات الوقائية المختلفة التي أدت إلى احتواء انتشار الفيروس بين سكان الإمارة والحفاظ على جميع المكتسبات الصحية المحققة، حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

إلى ذلك، أنجزت دائرة الصحة - أبوظبي بالتعاون مع الجهات المختصة بنجاح حملة المسح والفحوصات الشاملة في المناطق الصناعية بمنطقة الظفرة، والتي استمرت 10 أيام، واحتوت انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين سكان تلك المناطق.وشملت الحملة المناطق الصناعية في كل من مدينة زايد وغياثي والمرفأ وليوا والسلع.

وسهلت الحملة وصول خدمات الرعاية الصحية وتقديم أشكال مختلفة من الدعم لسكان المناطق الصناعية.

ووفرت الحملة النقل لمراكز الفحص والتقييم والكشف الطبي مجاناً لـ66 ألفاً من السكان، بالإضافة إلى مسح 701 مبنى. وشهدت الحملة تقديم الدعم للسكان لضمان سلامتهم وصحتهم، من خلال توزيع أكثر من 300 ألف كمامة، وتوفير برامج توعية بعدة لغات حول التباعد الاجتماعي وكيفية استخدام مستلزمات الوقاية الصحية. كما قدمت الحملة أكثر من 853 ألف وجبة غذائية صحية للسكان.

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