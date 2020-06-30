الحرارة تمنع الصيادين من الخروج للصيد

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

شهدت أسواق الفجيرة قلة المعروض من الأسماك التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بعد عزوف 50% من الصيادين عن الخروج للبحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وأشار سليمان الخديم رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة إلى أن غالبية الصيادين يتخذون هذا الوقت من السنة استراحة صيفية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي منعتهم من مزاولة المهنة بشكل مؤقت للحفاظ على سلامتهم، وأن البعض الآخر من الصيادين يمارسون مهنة الصيد وفق ضوابط وإجراءات احترازية وتدابير وقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد.

ولفت الخديم إلى أن الأسماك خلال فصل الصيف تهرب لمسافات بعيدة إلى الأعماق للبحث عن الأماكن الباردة، وعليه تصبح مهمة الصيد شاقة وتستغرق وقتاً أكبر في ظل الأجواء الحارة، موضحاً أن أسعار الأسماك مختلفة حسب الطلب والعرض.

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