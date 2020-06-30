الشارقة تحتفي بفرق «التعقيم الوطني»

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

نظمت مدينة الشارقة مساء أمس مسيرة شكر وعرفان للفرق المشاركة في برنامج التعقيم الوطني بإمارة الشارقة احتفاءً بجنود البرنامج وتقديراً لدورهم الملموس وجهودهم الكبيرة في تعقيم جميع مناطق مدينة الشارقة السكنية والصناعية والشوارع والمماشي والأنفاق، والمناطق العامة والحيوية، وتغطية المدينة بنسبة 100%، وفق خطط ممنهجة ومدروسة يومية وأسبوعية وشهرية.

وتقدمت الفرق المشاركة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بخالص شكرها وامتنانها لدعم سموه المتواصل لأجهزة وجهات إمارة الشارقة .

وأثنت الفرق المشاركة في عمليات التعقيم على جهود سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لمتابعته المستمرة وتوجيهاته القيمة للحد من انتشار «كورونا».

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