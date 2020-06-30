«كهرباء دبي» تلتقي المتأهّلين في «ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، للفرق الجامعية المتأهلة للدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط» للتأكد من جاهزيتها للمشاركة في المسابقة الطلابية الأكبر عالمياً، والوقوف على متطلباتها واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها، لضمان توفير كل ما يلزم لنجاح المسابقة التي تنظمها الهيئة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وحضر الاجتماع 100 مشارك من موظفي الهيئة وممثلي إكسبو 2020 دبي وممثلي فرق كل من: «جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة دبي، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان، وجامعة الغرير، وجامعة أميتي، وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي-دبي، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، والجامعة البريطانية في دبي، وكليات التقنية العليا، وجامعة البحرين من مملكة البحرين، وجامعة عفت من المملكة العربية السعودية، وجامعة هيريوت وات - المملكة المتحدة، وجامعة جنوب الصين للتكنولوجيا، ومعهد جامعة أونتاريو للتكنولوجيا من كندا؛ وجامعة مولاي إسماعيل من المملكة المغربية، وجامعة روما تري من إيطاليا».

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتحويل التحديات إلى فرص، وتوفير البيئة الحاضنة للابتكار، لتنظيم أفضل نسخة من المسابقة التي تعتبر الأكبر والأكثر تنافسية وتحدياً بين الجامعات العالمية، بما يعزز النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المسابقة في نوفمبر 2018، ويرسخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الأخضر.

وأضاف معاليه: «تستقي الهيئة رؤيتها من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال سموه: «كل تحدٍّ هو فرصة، فرصة للتعلم، وفرصة لاختبار قدراتنا ومعارفنا».

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