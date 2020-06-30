مركز «جبل علي» صديق لأصحاب الهمم بنسبة 98.9 %

المصدر: دبي- البيان

حققت القيادة العامة لشرطة دبي، إنجازاً متميزاً، من خلال تأهيل مركز شرطة جبل علي، ليكون صديقا لأصحاب الهمم بنسبة 98.9%، وفقاً لمواصفات خدمة «وصول»، التي تمنحها بلدية دبي.

وأكد سيف جمعة الفلاسي، رئيس مجلس أصحاب الهمم، حرص المجلس على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي خاصة إسعاد المجتمع، ومحاور أهداف استراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي 2016/‏ 2021م، لا سيما تلك التي تتعلق بمحور مكاني، لتكون كل مرافق ومنشآت ومباني شرطة دبي صديقة لأصحاب الهمم.

وأشار سيف الفلاسي إلى أن الحصول على هذه النسبة جاء ثمرة التعاون البناء بين المجلس، والإدارة العامة للدعم اللوجستي، ومركز شرطة جبل علي، بعد النزول الميداني لفريق التدقيق في بلدية دبي، للتأكد من كل الشروط وجاهزية المباني والمرافق الخدمية لأصحاب الهمم، وبما ينسجم مع متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة.

وأوضح أن شرطة دبي تنفذ خطة شاملة لتأهيل جميع مرافقها، لتكون صديقة لأصحاب الهمم.

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