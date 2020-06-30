5700 سفينة تعاملت معها جمارك دبي في 5 أشهر

المصدر: دبي- البيان

عززت جمارك دبي، جهودها لتيسير حركة التجارة البحرية، كأحد الروافد الحيوية، لتنويع الاقتصاد الوطني، في ظل جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، للحفاظ على سلاسة ومرونة سلسة الإمداد والتوريد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم سياسة تنويع مصادر دخل الدولة، خلال الظروف الطارئة، التي تأثر بها العالم أجمع، فقد تعاملت 3 مراكز جمركية (الحمرية والخور ومرفأ ديرة)، التابعة لإدارة المراكز الجمركية البحرية، خلال 5 أشهر من العام الجاري، مع 5700 سفينة تقليدية وتجارية قادمة ومغادرة، منها 3300 سفينة تعامل معها مركزا الخور ومرفأ ديرة، بقيمة بلغت 3,3 مليارات درهم، وبلغ حجم البضائع 124 ألف طن، في حين شهد مركز جمارك ميناء الحمرية 2,402 سفينة قادمة ومغادرة، منها 1,165 سفن خشبية، و1,237 سفن حديدية، وقد تنوعت البضائع في المراكز الثلاثة، ما بين الآليات والمركبات والإلكترونيات، وقطع الغيار والمواد الغذائية.

واستطاعت جمارك دبي، خلال جائحة «كورونا»، تحقيق الاستجابة السريعة، عبر تيسير العمليات التجارية، مع الحفاظ التام على أمن وسلامة المجتمع من مخاطر البضائع المهربة والممنوعة، ومرونة التسهيل لدخول البضائع السليمة إلى السوق المحلي .

اهتمام

وقال الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي: يحظى قطاع التجارة البحرية، باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، لتحقيق التكامل ما بين قطاعات التجارة المختلفة، سواء كانت بحرية، جوية، أو برية. وذلك لتنويع مصادر الدخل في إمارة دبي، مع التأكيد على ريادتها في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للشركات والتجار، من خلال بنية تحتية صلبة.

كفاءة

ومن جانبه، قال يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية في جمارك دبي: إن الإدارة خلال هذا الظرف الطارئ، استطاعت أن تواكب احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم بكفاءة عالية، وبأعلى مستويات الدقة والسرعة في عمليات التخليص الجمركي، وذلك لرفد السوق بكافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية .

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