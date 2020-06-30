شرطة دبي تحقق أمنية زوجة «مدمن» بتطوير مواهب ابنها

المصدر: دبي - البيان

رغم قسوة ظروف حياتها الزوجية وصدمتها بإدمان زوجها المخدرات، إلا أنها استمدت من ضعفها قوة، ومن حزنها إرادة، وكانت السند لنفسها وبيتها، ومضت في الحياة عازمة على صنع مستقبل مشرق لابنها حتى لا تكون شهرته في المجتمع «ابن مدمن»، حتى غدا من الطلبة المثقفين والمتفوقين في مدرسته، وبعزيمة وإصرار للأخذ بيده على طريق النجاح والمسؤولية، طرقت أبواب مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بغية تحقيق أمنيتها بتبني تطوير مواهب ابنها وصقل مهاراته، ليسارع على الفور قسم البرامج الطلابية في المركز، باحتضانه وقياس قدراته وإمكاناته ودمجه في نشاطاته وفعالياته المتنوعة.

تأتي هذه الحالة ضمن مبادرة «قصص مُلهمة»، إحدى الفعاليات الرئيسة لحملة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2020، والتي ينتهجها قسم البرامج المجتمعية في مركز حماية الدولي.

ولفت العقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي، إلى أن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة والتعاون المثمر بين مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأفراد في المجتمع، وأضاف: «إدمان الأب» يؤثر في الأسرة بأكملها، كونه عمادها الرئيس ومصدر قوتها وتماسكها، وبضياع الأب في دهاليز المخدرات، يصبح من الصعب التنبؤ بمستقبل جيد لبقية أفراد العائلة، ولكن بطلة قصتنا استطاعت بوعيها وصبرها وإصرارها على حماية ابنها .

مستقبل

وتابع: حرص الأم ومتابعتها لشؤون ابنها الذي لا يزال طالباً في المرحلة الإعدادية، ارتبط بقلق ومخاوف حول إمكان تأثره بأصدقاء السوء أو الطلبة المستهترين، ولا سيما أنه أملها بالحياة، فتواصلت مع مركز حماية الدولي بعد سماعها عن فاعلية برامجه الطلابية المجانية، لتوضح لنا أنها زوجة مدمن ولا ترغب لابنها في مستقبل يشبه مستقبل أبيه، وطلبت تدخلنا لتحقيق هذه الأمنية.

اختبار نفسي وسلوكي

من جهته قال الملازم خليل أهلي رئيس قسم البرامج الطلابية في مركز حماية الدولي: بالتنسيق مع الأم وإدارة مدرسته، التقينا الطالب عن بُعد، وتم إخضاعه لعدد من الاختبارات للتعرف على قدراته ومواهبه ومهاراته من جهة، ولمعرفة احتياجاته النفسية التي يجب التركيز عليها من جهة أخرى، ليتمكن من الالتحاق بالبرامج المناسبة له وتنمية مواهبه ومهاراته، علما أن الطالب تم اختياره في مدرسته ليكون سفيراً للإيجابية منذ نحو عام.

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