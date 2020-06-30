8 إجراءات احترازية و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في مساجد دبي

المصدر: دبي ـ البيان

حددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي 8 إجراءات احترازية، و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد.

وأكدت الدائرة أن رفع تعليق الصلاة في المساجد يكون تدريجياً اعتباراً من غد، بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% لكل مسجد، في حين يستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر.

ارتداء الكمامات

وتضمنت لائحة الإجراءات الاحترازية للمصلين، ترك صف فارغ بين كل صفين من المصلين، وترك مسافة بين كل مصلٍ وآخر بمعدل 3 أمتار، والتأكيد على المصلين بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم لمس المصاحف، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍ وعدم تركها في المسجد، كما يجب على المصلين عدم المصافحة باليد والاكتفاء بالتلويح والسلام عن بُعد.

وأشارت اللائحة إلى أنه على المصلين عدم إقامة التجمعات قبل الصلاة أو بعدها، وكذلك عدم إقامة أي صلاة جماعة أو منفردة بعد الانتهاء من صلاة الجماعة خلف إمام المسجد، ويلتزم الجميع بمغادرة المسجد بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، كما وجهت اللائحة بعدم ارتياد المسجد لمن يعانون أمراضاً مزمنة أو مناعة منخفضة، في حين تم توجيه كبار السن فوق 60 سنة والأطفال تحت 12 سنة بأفضلية إقامة الصلاة في المنازل.

وشملت لائحة الضوابط العامة لإقامة الصلاة في المساجد فتح المسجد من رفع الآذان إلى الانتهاء من صلاة الفريضة لمدة 20 دقيقة فقط، وتقام صلاة الفريضة مباشرة بعد الآذان، وإغلاق المسجد مباشرة بعد صلاة الفريضة، كما أنه يمنع توزيع الكمامات والقفازات عند مدخل المسجد من قبل رواد المساجد.

غلق دورات المياه

كما تضمنت لائحة الضوابط منع جميع أنواع التبرعات الغذائية أو التوزيع عند مدخل المسجد، والإبقاء على أبواب المسجد مفتوحة من بداية رفع الآذان وحتى انتهاء الصلاة، وأيضاً الإبقاء على مصلى النساء مغلقاً حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى الإبقاء على دورات المياه والمواضئ مغلقة حتى إشعار آخر، على أن يتم التأكد من التزام المصلين بإرشادات وضوابط إقامة الصلاة في المساجد.

الالتزام بالتعليمات

وفي هذا السياق، قال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة، إن المرحلة القادمة تتطلب حرص الجميع أفراداً وجماعات على التقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من انتشار وباء كورونا، منوهاً بأن إعادة الافتتاح جاء بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد، لأن الأصل هو الحفاظ على النفس والصحة والسلامة العامة.

صيانة وتعقيم

من جانبه أوضح محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، أنه تم الانتهاء من خطة صيانة وتنظيف وتعقيم جميع مساجد دبي تزامناً مع فترة برنامج التعقيم الوطني بدبي بالتعاون مع بلدية دبي وشرطة دبي وهيئة الصحة بدبي، تجسيداً للجهود الوقائية الرامية لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، والتي استهدفت واجهاتها ومداخلها وأدراجها، والمحيط الخارجي لها، والفرش والأرفف والكتب.

مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات كافة لفتح المساجد بوضع اللوحات الإرشادية للأخذ بالإجراءات الاحترازية التي توافق القرارات الصادرة من الجهات المختصة لمنع انتشار الوباء.

وأضاف الفلاسي أن إعلان فتح أبواب المساجد مجدداً ورفع تعليق الصلاة أمام المصلين بالإمارة جاء وفق شروط وضوابط رسمية بعد شهور من الإغلاق في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، ضمن خطة تتألف من 8 إرشادات للمصلين و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد، مؤكداً أنه تم إجراء فحوصات شملت أئمة المساجد والعاملين فيها.

وتوجهت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالحمد والشكر والثناء لله سبحانه وتعالى، وخالص التقدير والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها وإلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة رفع تعليق الصلاة في مساجد الدولة على وجه العموم ومساجد إمارة دبي على وجه الخصوص.

وبدأت أجواء التفاؤل والإيجابية تسود المجتمع بعد قرار رفع تعليق الصلاة في المساجد، بعد فترة من الإغلاق على خلفية منع انتشار الوباء، حيث تفاعل المواطنون والمقيمون عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية القرار والاحتفاء بهذه المناسبة الكريمة وذلك لإقامة الشعائر الدينية في جميع أنحاء الإمارة في ظل الظرف الاستثنائي الذي تشهده البلاد والعالم.

استثناء

تم استثناء عدد من المساجد ودور العبادة، بحيث ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، كمصليات الطرق الخارجية، والمناطق الصناعية، والمدن العمالية، ومصليات المجمعات التجارية، والحدائق والمتنزهات.

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