جمعية للنفع العام في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

ارتفع عدد جمعيات النفع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 195 جمعية خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 5.4 % مقارنة بـ185 جمعية في عام 2018 وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ويعكس الارتفاع المسجل في عدد جمعيات النفع العام النمو المضطرد الذي تلعبه هذه الجمعيات في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه الأمر الذي يعد ركيزة لدعم التنمية الشاملة. ويتضح من خلال الإحصائيات أن عدد جمعيات النفع العام في إمارة أبوظبي وصل إلى 73 جمعية مستحوذة بذلك على 37.4 % من إجمالي الجمعيات في جميع إمارات الدولة خلال عام 2019 في حين وصل عددها في دبي إلى 53 جمعية وبنسبة 27 % ونحو 29 جمعية في الشارقة وبنسبة 15 % وتوزعت بقية العدد بواقع 15 في رأس الخيمة و13 في الفجيرة و7 في عجمان و5 في أم القيوين.

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