عودة موظفي حكومة رأس الخيمة لمقار عملهم الأحد بنسبة 100%

المصدر: وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة عودة الموظفين إلى مقار عملهم بنسبة 100% اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأشارت الدائرة إلى إلغاء الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة بجميع الفئات، على أن تنحصر الاستثناءات المرتبطة بالمخاطر الصحية ذات الصلة بـ"كوفيد 19" على فئة واحدة فقط، تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بحيث يستمر عملهم عن بعد وفق ضوابط وأحكام النظام المعتمد، بشرط تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة.

وأكدت الدائرة ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية، وتأكيد التباعد الجسدي، بما يضمن سلامة الموظفين مع الاستمرار بتفعيل الدوام المرن، وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف، لضمان تقليل التجمعات والاختلاط.

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